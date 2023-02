Aerei: Cgil, arduo andata/ritorno in giornata Alghero-Milano

Fa ancora discutere l'attuale regime di continuità aerea da e per la Sardegna. Da un lato per alcuni aspetti che vanno migliorati, dall'altro, però, emergono particolari che potrebbero andare a vantaggio dei residenti in Sardegna. "Pensavamo di aver risolto i collegamenti in continuità territoriale da e per Alghero ed invece la compagnia Ita che si è vista aggiudicare la tratta Alghero Milano, ha deciso di non basare più l'aeromobile nello scalo algherese.

Questa decisione ha pensanti ripercussioni sugli orari di andata e di rientro da e per l'aeroporto del nord ovest - spiega il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu che ha intenzione di mobilitare l'intero comparto dei trasporti del nord ovest - Infatti, il primo volo da Alghero non è più alle 7 con un rientro previsto per le 21:30. Ora il primo volo arriva nello scalo di Linate alle 10:05 per poi rientrare con il volo delle 19:00. Questo significa che, per i sardi, sarà quasi impossibile partire, sbrigare gli impegni e rientrare lo stesso giorno".

"Tutto questo - precisa Boeddu - sempre che tutto vada per il giusto verso poiché, non avendo più l'aeromobile basato nello scalo Riviera del Corallo sarebbe sufficiente un piccolo ritardo per rendere impossibile essere sottoposti a qualsiasi tipo di visita medica, esame o concorso. Questa situazione è inaccettabile e per questo, la Regione deve immediatamente porre rimedio facendo ripristinare alla compagnia di bandiera gli orari previsti dagli oneri di servizio pubblico".

Anche secondo la deputata di Alleanza Verdi Sinistra, Francesca Ghirra, "chi deve raggiungere Milano per lavoro può farlo solo da metà mattina e trattenersi poche ore prima di tornare in aeroporto. Andare e tornare in giornata è quindi - conclude - praticamente impossibile, o quantomeno inutile. Alla faccia della continuità territoriale". Va meglio con Roma, la tratta servita da Aeroitalia: primo volo alle 7 e ultimo di ritorno dalla Capitale con partenza alle 21. Non solo. Sia Aeroitalia e Volotea hanno optato per una tariffa tariffaria differenziata a seconda delle giornate, con tariffe più basse di quelle previste del bando per la continuità territoriale. In alcun giornate si trovano biglietti a partire da circa 50 euro rispetto ai circa 70 definite dagli oneri di servizio pubblico.