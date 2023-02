Abitazione principale spinge il mercato immobiliare con 55%

Nel mercato immobiliare sardo al primo posto c'è sempre l'abitazione principale: il 55,5% delle compravendite ha riguardato proprio questa tipologia di utilizzo della casa. Nel 24,2% degli acquisto però la finalità era l'investimento. Mentre nel 20,3% dei casi si è trattato di case vacanza, in deciso aumento rispetto al 2021 con un balzo in avanti di oltre sette punti La Sardegna - spiegano gli esperti del settore - è una di quelle regioni in cui si sono riversati coloro che hanno optato per la casa vacanza post lockdown. È il report dell'uffico studi del gruppo Tecnocasa sulle compravendite concluse attraverso le proprie agenzie attive in Sardegna nel 2022.

In Sardegna il 69,1% degli acquirenti è rappresentato da coppie e famiglie, mentre nel 30,9% dei casi si tratta di single. Nel 26,1% dei casi ad acquistare sono persone con un'età compresa tra 35 e 44 anni, seguiti subito dopo da acquirenti con un'età compresa tra 45 e 54 anni che compongono il 23,7% delle compravendite.

La tipologia più compravenduta in Sardegna è il trilocale con il 31,7% delle scelte. La percentuale di acquisti per investimento è in aumento a Cagliari rispetto al 2021: da 30,2% a 43,3%. A Cagliari la fascia di età più attiva sul mercato è quella che va da 35 a 44 anni (36%), mentre a Sassari c'è una distribuzione più equa delle percentuali. Per quanto riguarda gli acquisti da parte di single netta prevalenza a Sassari (43,1%).