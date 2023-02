Accoltellò l'ex e uccise il figlio, condanna all'ergastolo

DI MARIA GIOVANNA FOSSATI

Quando il presidente della Corte d'assise di Cagliari, Giovanni Massidda, pronuncia la parola ergastolo, con quattro mesi di isolamento diurno per l'imputato, Paola Piras, 52 anni, si scioglie in un mare di lacrime a cui si uniscono anche il figlio Lorenzo e tutti i familiari presenti in aula. Un pianto liberatorio perchè "giustizia è stata fatta": condanna al carcere a vita per il pakistano Masih Shahid, l'ex compagno 31enne della donna - reo confesso - che la notte dell'11 maggio 2021 entrò con la forza in piena notte nella casa di famiglia a Tortolì, in Ogliastra, e per tre ore e mezzo consumò la sua mattanza. Furono 18 le coltellate inferte a Paola, ridotta in fin vita, tre quelle sferrate al figlio Mirko Farci, di soli 19 anni, che si frappose tra la madre e l'aggressore in uno strenuo tentativo di proteggerla.

La donna, dopo 40 giorni di coma e un lungo periodo di riabilitazione, si salverà e da oltre due anni investe tutte le sue energie per avere giustizia. "Giustizia è stata fatta ma non c'è niente da gioire: Mirko non c'è più, Paola si è salvata per miracolo ma è stata condannata alla sofferenza", ha commentato a caldo l'avvocato Marco Pilia che ha tutelato la 52enne nel processo. Impassibile invece alla lettura del verdetto Masih Shahid. Il difensore Federico Delitala è pronto al ricorso: "Aspetterò di leggere le motivazioni della sentenza ma certamente farò ricorso in appello. Per i giudici della Corte d'assise è venuta a cadere l'aggravante dei maltrattamenti ma è rimasta la premiditazione contro cui mi batterò anche nel secondo grado di giudizio".

Stando alle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato in una delle precedenti udienze, lui sarebbe andato a casa della sua ex non con l'intento di uccidere ma per un chiarimento, sostenendo di essere stato poi aggredito dal figlio e di aver agito per difendersi. Ma per la pm Giovanna Morra non ci sono dubbi sulla volontà omicida di Shahid. "C'è stata premeditazione: c'era una forte e malsana gelosia nei confronti della sua ex e l'imputato non voleva uccidere solo Paola, ma aveva programmato di uccidere anche Mirko", aveva chiarito nella sua requisitoria, sollecitando l'ergastolo e otto mesi di isolamento diurno. Paola Piras questa mattina ha parlato in aula per pochi minuti, chiamata dal presidente della Corte a ricordare qualcosa di quel tragico giorno. "I miei ricordi si fermano ad almeno sei mesi prima, credo sia il trauma a farmi dimenticare. Non potrei sopportare altrimenti", ha risposto protetta da un separè, senza mai incrociare lo sguardo dell'imputato.

Quella notte dell'11 maggio di due anni fa, dopo la mattanza Masih Shahid si diede alla fuga ma venne rintracciato qualche ora dopo dai carabinieri, ai quali confessò le sue responsabilità. Nei quaranta giorni bui di ricovero in ospedale, Paola ricevette la solidarietà e la vicinanza di tutta la Sardegna: i compagni di scuola di Mirko, che un mese dopo la sua morte avrebbe dovuto sostenere la maturità nell'istituto alberghiero Ianas, diedero vita a una catena umana per dire "basta" alla violenza sulle donne. Il diploma con il massimo dei voti l'istituto Ianas lo consegnò postumo ai familiari del ragazzo, al quale è stata anche intitolata una targa esposta nella scuola.