A Sassari nasce un sito web del Comune per adottare i cani

Si chiama "Scegli in canile il tuo migliore amico" ed è il progetto lanciato dal Comune di Sassari per facilitare le adozioni dei cani ospitati nel canile comunale e in quelli convenzionati, tramite le pagine web istituzionali. Nel sito del Comune è stata creata una sezione speciale in cui si possono guardare negli occhi tuti i cani abbandonati, ritrovati e curati nei canili. Per ogni animale c'è una foto con una breve descrizione delle caratteristiche principali, caratteriali e fisiche, l'indole, l'età, il genere ed eventuali problemi di salute.

Al momento sono state caricate dall'ufficio stampa e comunicazione in collaborazione con il settore Innovazione tecnologica - che ha anche predisposto la sezione sul sito - le schede di circa 200 cani, ma la sezione sarà in continuo aggiornamento con nuove foto e descrizioni inviate dai responsabili delle quattro strutture. Grazie a un menù a tendina è possibile scegliere di vederli in base al genere o alla taglia: piccola, media, grande. Per l'adozione sarà necessario contattare il canile dove si trova l'animale e da quel momento partirà l'iter per conoscerlo ed eventualmente procedere con preaffido e l'ingresso in famiglia.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Ducale dall'assessore all'Ambiente Antonello Sassu e dalla dirigente del Settore, Marge Cannas. Attualmente nel canile comunale e nelle altre tre strutture convenzionate (Lida, Pippolandia e Agri-cultura) sono ospitati 650 animali.