Auto in fondo a una scarpata, coppia in ospedale

Una coppia che viaggiava sulla Fiat Panda è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ieri nella strada che dall'abitato di Loceri porta alla Statale 125.

L'auto per cause ancora da accertare è uscita fuoristrada e ha terminato la sua corsa in fondo ad una scarpata. La coppia è stata soccorsa da una ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale di Lanusei.