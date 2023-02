Uccide un cane con carabina ad aria compressa, denunciato

(ANSA) - CAGLIARI, 13 FEB - Un uomo di 62 anni è stato denunciato a Gesturi, dai Carabinieri della locale Stazione, per uccisione di animali.

I militari sono risaliti a lui dopo una denuncia presentata da un uomo che aveva ritrovato in via Umberto I il proprio cane gravemente ferito al torace. Trasportato in una clinica veterinaria l'animale che però era morto subito dopo: i sanitari avevano stabilito la compatibilità della ferita con quella che avrebbe prodotto un colpo di un'arma di piccolo calibro.

I Carabinieri hanno effettuato alcune perquisizioni e, durante una di queste - in un'abitazione la cui posizione è compatibile con la traiettoria di tiro che aveva raggiunto l'animale, hanno rinvenuto e sequestrato una carabina ad aria compressa cal. 4,5 marca Diana mod. 35 con relativo munizionamento. Sono ora in corso le comparazioni balistiche sull'arma. (ANSA).