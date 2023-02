Uccide cinghiale a bastonate nel parco, denunciato 45enne

(ANSA) - SASSARI, 13 FEB - Ha massacrato a bastonate un cinghiale, fino a ucciderlo, all'interno di un piccolo parco giochi a Bultei, in provincia di Sassari.

L'uomo, un 45enne del posto, ripreso da un video pubblicato sul network YouTG.net, è stato identificato dai carabinieri della locale Stazione e denunciato per uccisione di animale.

In base all'articolo 554 bis del Codice penale, il 45enne rischia ora una condanna da quattro mesi a due anni di carcere: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni", recita il Codice penale. (ANSA).