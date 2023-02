Sisma: Asce organizza raccolta fondi per popolazioni

(ANSA) - CAGLIARI, 13 FEB - L'Asce, l'associazione sarda contro l'emarginazione, promuove una serie di iniziative per la raccolta di fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma nell'area di confine tra Turchia e Siria. La prima si terrà domani, 14 febbraio, alle 18, a Cagliari, nella sede dell'associazione Amicizia Sardegna-Palestina, in via Montesanto 28.

Nel corso della serata ci sarà un collegamento con i rappresentanti di Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia che forniranno aggiornamenti in tempo reale sulla situazione drammatica che stanno vivendo kurdi, siriani e turchi e su ciò di cui necessitano prioritariamente.

"Sono quasi 40.000 le persone estratte dalle macerie, morte a causa del terremoto che ha colpito l'area di confine fra Turchia e Siria, mentre si prevede che altre migliaia di corpi ancora intrappolati saranno esumati da sotto le rovine - afferma Antonello Pabis di Asce -. rappresentanti dei governi si sono affrettati a dichiarare l'invio di aiuti in tutti i luoghi colpiti, ma i soccorsi tardano ad arrivare e spesso sono boicottati. In Siria e nell'Amministrazione Autonoma della Siria del Nord- Est gli aiuti internazionali sono impediti dall'embargo - anche italiano - che non accenna a sospendersi nemmeno di fronte ad una crisi umanitaria di queste dimensioni, mentre in Turchia un governo fortemente caratterizzato dalla corruzione richiama a sé stesso e all'organizzazione religiosa islamica il versamento delle donazioni, proseguendo al contempo le operazioni militari nei villaggi del Nord-Est siriano colpiti dal terremoto. Noi, con altre associazioni - spiega ancora Pabis - promuoviamo l'invio di aiuti alle popolazioni colpite da una parte e dall'altra del confine attraverso il canale diretto della Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia che sostiene le popolazioni kurda, turca, siriana e tutte le altre vittime del disastro".

Altre iniziative sono state programmate per venerdì 17 febbraio, alle 18, nella sede della Scuola di Cultura Politica "Francesco Cocco", in via Piceno 5, a Cagliari, e per sabato 18 febbraio, sempre alle 18, nella sede di Asce (SS 387 Km 8, a Selargius): per quest'ultimo appuntamento è prevista la presenza del giornalista turco Murat Cinar. (ANSA).