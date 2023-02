Operaio folgorato a Cagliari, è gravissimo in ospedale

E' in gravi condizioni al Policlinico Casula di Monserrato, ma non correrebbe pericolo di vita, Moussa Mamadou, l'operaio 26enne rimasto folgorato dalla rete elettrica nei pressi del parco di Molentargius, in una zona che ricade nel Comune di Quartu Sant'Elena, al confine con Cagliari. Insieme ad un collega stava effettuando un lavoro per contro della Tim. I due stavano scavando una buca per la rimozione di un vecchio palo della telefonia, a quanto pare pericolante. Il 26enne non si sarebbe accorto della presenza della linea elettrica e con la barramina ha toccato un cavo della rete di media tensione di E-Distribuzione, restando folgorato. Sul posto oltre al 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.