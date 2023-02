Malamovida a Cagliari, arrestato un 18enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale un 18enne incensurato. I militari sono intervenuti nel quartiere Marina dopo l'ennesima rissa tra giovani nella piazza Sant'Eulalia.

Arrivati sul posto i carabinieri hanno notato alcuni giovani che sono stati fermati, ma durante l'identificazione uno di questi si è rifiutato di fornire le indicazioni sulla propria identità e si è scagliato contro un Carabiniere. Il giovane, dimenandosi, ha anche colpito al volto uno dei militari, e ha pronunciato frasi ingiuriose verso i Carabinieri che sono riusciti però a immobilizzarlo e a condurlo in caserma dove ha continuato a tirare calci verso un militare.

Il giovane, che su indicazione dell'Autorità Giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, è stato anche denunciato per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale ed oltraggio ad un pubblico ufficiale.