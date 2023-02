Un'auto in fiamme e un'altra ribaltata ad Alghero

Doppio intervento nel giro di poche ore per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alghero.

Alle 6 hanno spento le fiamme che avevano avvolto un'autovettura in Via Vittorio Veneto. Un episodio sul quale stanno indagando i Carabinieri.

Successivamente, sono intervenuti in via Giovanni XXIII, intorno alle 7, per un incidente stradale: un'utilitaria si è ribaltata, lasciando il conducente totalmente illeso. Sul posto anche la Polizia di Stato e il 118.