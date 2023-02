Nasce percorso naturalistico attorno allo stagno di Cabras

Al via il primo lotto di lavori che prevedono la valorizzazione del percorso naturalistico e turistico intorno allo stagno di Cabras, un intervento che intende restituire alla fruizione dei residenti e dei visitatori l'area prospiciente la laguna.

L'obiettivo sarà raggiunto grazie ai finanziamenti della Programmazione Territoriale regionale, per un totale di 950 mila euro suddivisi in due lotti a cui si aggiunge un terzo progetto acquisito dal bando Gal per 180 mila euro, i cui lavori consentiranno per la prima volta di migliorare la qualità delle acque piovane intercettate dalla rete cittadina in ingresso nello stagno.

"Stiamo agendo su una zona a forte tutela ambientale e paesaggistica che ha richiesto un'attenzione particolare durante tutto l'iter preparatorio, iniziato nel 2019 con la firma degli Accordi e che adesso comincia a portare i suoi frutti" spiega il sindaco di Cabras Andrea Abis.

L'operazione di riqualificazione appena avviata ripristina il camminamento pedonale e ciclabile partendo dalla via Gallura per arrivare alla piazza Stagno e proseguire con un secondo lotto di lavori fino all'area panoramica di Su Pottu. Un lungo percorso di particolare pregio naturalistico che sarà possibile percorrere a piedi o in bicicletta.

"L'obiettivo è quello di risistemare i percorsi preesistenti con una manutenzione straordinaria che migliora anche alcune criticità e l'estetica - ha detto l'Assessore ai Lavori Pubblici Enrico Giordano -. Con questa prima fase dei lavori agiamo sul percorso con l'introduzione di sistemi di camminamento più compatti, che possano migliorare la fruizione anche alle persone con difficoltà motorie, ai passeggini e a chi usa una carrozzina".

Il terzo intervento, finanziato dal Gal, interverrà anche sul trattamento delle acque piovane. Si tratta di una operazione che introduce un sistema di desabbiatura e filtraggio abbinato a una griglia per il trattenimento di oggetti e rifiuti, per una maggiore tutela ambientale delle acque dello stagno.

Si agirà inoltre sulla strada lungo stagno che collega via Messina e via Josto a via Gallura con il miglioramento della viabilità e della sosta e il ripristino del verde pubblico.