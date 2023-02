Casa in fiamme per corto circuito, famiglia messa in salvo

Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 2.30 della notte nel largo Gramsci a Portoscuso, per spegnere le fiamme che si sono sviluppate al piano terra di un'abitazione. Sul posto sono intervenute le squadre di pronto intervento dei distaccamenti di Carbonia e di Iglesias, supportate da un'autobotte.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura, completamente invasa dal fumo.

Un'intera famiglia è stata allontanata dall'abitazione e i componenti sono stati tutti messi in salvo.

Durante le operazioni di spegnimento, sono state ritrovate alcune bombole di gpl: portate all'esterno della struttura sono state raffreddate e messe in sicurezza.

L'intervento si è protratto per alcune ore ed è terminato alle 7 inoltrate di questa mattina. Dai primi accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco all'origine dell'incendio ci sarebbe un corto circuito dell'impianto elettrico.