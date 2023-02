Cagliari in 10 batte Benevento, decisivo Lapadula

Il Cagliari ritorna alla vittoria nel modo più sofferto: 1-0 contro il Benevento con la squadra in dieci per l'espulsione di Altare. Protagonista l'ex Lapadula: tre minuti dopo il rosso al suo compagno ha segnato di testa su corner di Millico il gol del successo. Tre punti sudatissimi che riproiettano Radunovic e compagni nel cuore della zona playoff.

Una vittoria con il cuore. E senza molti giocatori: a Pavoletti, Deiola, Rog e Nandez si è aggiunto in corso d'opera Kourfalidis, sostituito a metà del primo tempo da Lella. Poi Mancosu: il sardo, impiegato da trequartista, ha giocato - anche bene- i primi quarantacinque minuti. Ma poi ha dovuto lasciare il posto a Luvumbo, stremato: non metteva piede in campo da oltre due mesi. Con lui tra gli undici si è visto il Cagliari migliore.

Proprio dai suoi piedi è partito il lancio che ha messo Prelec davanti a Pagliari. Con il portiere campano che è riuscito a evitare il peggio quando il gol sembrava fatto. Mancosu ha aiutato molto anche il centrocampo diventando punto costante di riferimento della manovra. Chiaro che con la sua uscita la squadra ha perso un po' l'orientamento dando coraggio a un Benevento che piano piano ha osato sempre di più. Quando Altare ha commesso il fallo che ha costretto l'arbitro a tirare fuori il secondo giallo, al 28' della ripresa, alla Domus è sceso il gelo. A quel punto anche un pari sarebbe stato d'oro. Ma tre minuti dopo è arrivato Lapadula: bravo a farsi trovare sbarcato in area sul corner di Millico. Per lui il nono gol in campionato.

Da lì in poi per il Cagliari è stata una partita di sofferenza: tutti dietro a proteggere il risultato. Il Benevento ha creato qualche brivido in mischia. E ha anche segnato. Ma Pettinari ha subito ammesso il fallo di mano, visto subito anche dall'arbitro. Per il Cagliari pronta reazione dopo la sconfitta con il Modena: con Ranieri alla Domus sempre vittoria. Ora bisogna correggere il tiro in trasferta.