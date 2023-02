Volata per la Sartiglia, in arrivo turisti da tutto il mondo

(ANSA) - ORISTANO, 10 FEB - Dopo due anni di stop forzato a causa del Covid, Oristano e la Sardegna si riprendono la Sartiglia. Da domenica 19 a martedì 21 febbraio, nel centro storico, spazio a spettacolo e tradizione con i cavalieri pronti a mettersi al galoppo e a infilare le stelle. Vendita dei biglietti già a gonfie vele, si annunciano numeri record, ha assicurato il presidente della Fondazione Oristano Francesco Deriu: attese decine di migliaia di presenze. Turisti in arrivo da Germania, Francia, Regno Unito, Giappone e Israele. E comitive da varie zone d'Italia e dell'Isola. La finestra sul mondo sarà assicurata dalle dirette web e da quelle satellitari.

Tra le differenze rispetto all'ultima vera edizione della Sartiglia, prima dell'inizio della pandemia, nel 2020, da segnalare il numero dei cavalieri pronti a cimentarsi, di nuovo 120 (anche se negli ultimi giorni si è registrata l'indisponibilità di una pariglia e quindi si scende a 117) e la sede della vestizione del Componidori del Gremio dei Falegnami che ritorna in via Angioy. I due Componidoris, Danilo Casula e Giampaolo Mugheddu, alla testa dei cavalieri saranno gli assoluti protagonisti in via Duomo per la Corsa alla Stella e in via Mazzini per la Corsa delle Pariglie. Novità anche sul fronte dell'assistenza sanitaria con il potenziamento dei servizi e l'allestimento di una un punto medico avanzato nel parcheggio dell'Arst con una tenda da campo attrezzata con 6 posti letto, medico e infermiere. Sono confermati i sistemi di accesso all'area della giostra che saranno organizzati tramite portali dotati di telecamere per il conteggio del pubblico.

"La Sartiglia vuole testimoniare un nuovo inizio per la nostra comunità - ha detto il sindaco Massimiliano Sanna presentando la manifestazione nel corso di una conferenza stampa a Palazzo degli Scolopi -. Ci piace pensare che sia un simbolo di speranza per il futuro, ma anche di capacità di affrontare e superare le difficoltà degli ultimi 2 anni che così tanto hanno segnato la vita di tutti noi".

La capienza totale sarà di 22 mila 909 spettatori: 10.736 alla stella (2.428 in tribuna e 8.308 in piedi in un'area di 5.516 mq) e 12.173 alle pariglie (1.010 in tribuna e 11.063 in piedi in un'area di 6.938 mq). Attenzione anche al rispetto dell'ordinanza che vieta il sovraffollamento dei balconi stabilendo il limite di una persona ogni 80 centimetri.

Il Villaggio Sartiglia apre le porte sabato 18 febbraio alle 18 sino a martedì 21 febbraio tutti i giorni dalle 10 alle 23.

Un'ampia area nel centro storico della città interamente dedicata all'offerta turistica e commerciale della Sartiglia.

Ricco il cartellone di manifestazioni collaterali tra mostre, sfilate e visite alle scuderie. (ANSA).