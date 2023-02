Trentenne aggredito a Capodanno, due giovani denunciati

Rintracciati i presunti aggressori per le botte in una discoteca cagliaritana la notte di Capodanno.I carabinieri hanno denunciato per lesioni personali un ventiduenne di San Gavino Monreale, residente a Sanluri e un venticinquenne di Settimo San Pietro, incensurato.

La vittima, un trentenne di Selegas, aveva subito un'aggressione da parte di due uomini attorno alle 4 all'interno della discoteca "Soho" di via Newton a Cagliari. Il giovane aveva sporto querela nella mattinata successiva alla stazione dei carabinieri di Pirri. Producendo un referto del pronto soccorso del policlinico di Monserrato che gli riconosceva 30 giorni di prognosi a seguito di lesioni al capo subite. I carabinieri hanno acquisito diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza e hanno ascoltato diversi testimoni. Ieri la denuncia con i due giovani riconosciuti dai carabinieri autori della aggressione di Capodanno.