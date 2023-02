Sardegna alla Bit, da turismo attivo ad archeologia

Dal 12 al 14 febbraio 2023, in occasione di Bit, l'esposizione del prodotto turistico italiano, la Sardegna accoglierà il pubblico della fiera al Padiglione 3. Oltre 1000 metri quadrati realizzati in collaborazione con Unioncamere e Camera di commercio di Cagliari, con 57 espositori in rappresentanza dei vari settori e un fitto calendario di iniziative ed appuntamenti. Lo spazio riservato alla Sardegna, come per l'anno passato, è realizzato con materiale naturale ed è caratterizzato anche da diversi schermi per trasmettere immagini della destinazione, oltre ad un'area riservata per "Ricaricarsi in Sardegna", dove ricaricare i propri device e rilassarsi con una tisana a base di erbe sarde. Infine, si riconferma anche lo spazio dedicato ai laboratori di degustazione enogastronomica e un palco pronto ad ospitare svariati interventi.

Domenica 12 febbraio, dopo la conferenza stampa di presentazione sarà poi EDT - la casa editrice torinese - a proseguire con un appuntamento tutto dedicato all'outdoor, presentando 6 guide tematiche dedicate al turismo attivo in Sardegna (percorsi e itinerari relativi a trekking, biking su strada, mountain bike, canyoning, canoa e kayak e diving). Si prosegue lunedì 13 con I Borghi di Saboris Antigus, sapori e tradizioni in Trexenta e Sarcidano, nove centri nei quali si aprono dimore storiche e siti archeologici, si animano i centri storici con degustazioni di prodotti tipici, dimostrazioni e vendita di creazioni, esaltando bellezza ed unicità di tutto il territorio.

Presenti in fiera anche la Fondazione Barumini e Fondazione di Mont'e Prama. Sarà proprio quest'ultima a chiudere gli appuntamenti dell'edizione di Bit 2023, martedì 14. Il presidente Muroni aprirà la conferenza sui Giganti di Mont'e Prama annunciando lo storico accordo di collaborazione con il Metropolitan Museum di New York, dove nel mese di maggio verrà inaugurata la mostra nella quale verranno esposti i tesori del Sinis.

Saranno presentati al pubblico anche i Festival che animeranno l'estate a Cabras, con la seconda edizione del Festival dell'Archeologia, quello Letterario e la novità dell'anno con l'evento dedicato alla cinematografia. A completare un'offerta già assai varia contribuirà anche l'animazione enogastronomica, sotto lo sguardo attento di Ivo Palazzari, enogastronomo, e Marco Delugas, Sommelier. Per tutta la durata della fiera, lo spazio espositivo sarà ulteriormente ravvivato da 6 degustazioni di 30 minuti l'una.