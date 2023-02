Sisma: al via raccolta fondi Caritas Tempio-Ampurias

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 09 FEB - Anche la Caritas Diocesana di Tempio-Ampurias, guidata dal vescovo Monsignor Sanguinetti, ha deciso di aderire alla colletta organizzata dalla Caritas Italiana in favore dei popolati della Turchia e della Siria colpiti dal terremoto. Ad unirsi al progetto sono state le Caritas dei tre paesi, quella Italiana, la Caritas Turchia e la Caritas Siria, queste ultime in questi giorni fortemente impegnate nel dare soccorso alle rispettive comunità colpite dalla devastazione del sisma. L'appuntamento è fissato per la prossima domenica 12 febbraio 2023, giornata nella quale sarà organizzata la colletta.

Le offerte raccolte durante le messe o consegnate direttamente dai fedeli al Parroco, saranno interamente devolute a Caritas Turchia e Caritas Siria, attraverso Caritas Italiana. La Caritas Diocesana, provvederà tempestivamente a dare ampia rendicontazione delle offerte ricevute e inviate.

Chi volesse può anche effettuare un versamento al seguente IBAN della Caritas Diocesana, con indicata la causale: "colletta pro terremoto Turchia-Siria"CARITAS DIOCESANA TEMPIO-AMPURIAS Intesa San Paolo IBAN IT17B0306985082100000000286 (ANSA).