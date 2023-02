Grendi: il gruppo cresce, 88mln di fatturato nel 2022 (+25%)

(ANSA) - CAGLIARI, 09 FEB - Una crescita di fatturato del 25% sul 2021 con 88 milioni di euro nel 2022. Un incremento del 133% rispetto al 2017 con il patrimonio netto cresciuto di oltre 3 volte fino a 27,4 milioni, e oltre 1,7 milioni di quintali di volumi trasportati di cui circa la metà in Sardegna. Il Gruppo Grendi presenta con queste cifre i risultati di esercizio del 2022 e le nuove prospettive per il 2023 con le prue rivolte al mercato del Nord Africa.

A presentarle Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi, e la sorella Costanza, ad della gemella Marco Antonio Grendi (che si occupa dei trasporti terrestri), entrambe controllate dalla nuova Grendi Holding, società benefit, creata nell'ambito del recente riassetto societario. Crescono entrambi i comparti con +16% e 34,4 milioni di fatturato della società specializzata nei trasporti via terra e collettame e 55,7 milioni (+22%) sul comparto marittimo.

Per quanto riguarda il fronte marittimo, Antonio Musso non nasconde la soddisfazione mentre sottolinea l'incremento del 19% in cinque anni, "numeri che stanno diventando significativi". La società conta su un asset di due navi: La Rosa dei Venti in sinergia con Corsica Ferries con cui conferma "un buon feeling e intenzioni future comuni" e la Wedellsborg, in servizio fino a giugno 2024, a noleggio. Il terminal di Marina di Carrara dal 2016 è l'homeport del gruppo, dove nel 2022 sono transitati 3,17 mln di tonnellate di merci, pari al 57% del totale del porto sul Tirreno. Qui lo sguardo è allo sviluppo dell'intermodalità con i viaggi andata e ritorno dalla Sardegna all'Emilia Romagna su ferrovia per trasportare nel 2022 2.360 Teu.

"Il business della distribuzione, nato nel 2013, ha clienti come Barilla, Arcaplanet, Oviesse - ha spiegato Musso - siamo impegnati ad intercettare anche le necessità di trasporto di importanti aziende alimentari con il traffico in discesa dei container verso la Sardegna, garantendo migliori performance di sostenibilità". In termini di Tue i volumi totali trasportati nel 2022 contano 83mila container e 50mila rotabili, mentre arrivano a 157 i dipendenti, con una crescita dell'85% in cinque anni.

Accorciamento delle distanze e visione di mercati vicini è la chiave dello sviluppo dei prossimi anni e anche dell'attenzione alla sostenibilità del gruppo, in particolare con la decarbonizzazione e il passaggio a mezzi elettrici per le distribuzioni via terra. (ANSA).