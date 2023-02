Aerei: Deidda(Fdi) suona sveglia a Regione,ora nuovo modello

"La Regione Sardegna avrebbe dovuto fare di più sulla continuità territoriale aerea". Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Trasporti di Montecitorio, Salvatore Deidda questa mattina a Cagliari durante l'incontro per l'ingresso della nuova consigliera Sara Canu nel gruppo dell'Assemblea regionale.

In particolare per Deidda la Regione "avrebbe dovuto capire e non assistere passivamente alla trasformazione del mercato italiano. Bisognava prendere atto - ha chiarito Deidda - che il fallimento di Alitalia e Airitaly ha di fatto cambiato lo scenario in cui le prime compagnie sono diventate le low cost alle quali non interessa la continuità territoriale o preferiscono altri tipi di incentivi, come il co-marketing, che le lasci più libere".

Per questo secondo il presidente della commissione Trasporti "la Regione deve fare una valutazione: se il vecchio accordo ancora in piedi dall'epoca Soru è ancora attuale o se serve un sistema misto, un tavolo con governo e regione per rapportarsi all'Europa e far cambiare quelle norme che non riconoscono l'insularità". Una battaglia da portare avanti insieme, sottolinea Deidda, anche con Regioni come Sicilia, Puglia, Marche, Veneto e Friuli "che hanno difficoltà anch'esse nella mobilità e rivendicano la continuità".

Deidda ha ricordato l'impegno congiunto anche con le opposizioni sul tema: "Con la collega Francesca Ghirra stiamo costruendo le indagini conoscitive sulla continuità territoriale marittima e aerea". Una collaborazione finalizzata secondo il deputato "a far emergere e risolvere le criticità che arrivano dalla Sardegna e che noi possiamo portare all'attenzione dei ministri competenti".