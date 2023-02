Porti: a Cagliari non solo ormeggi, anche albergo e piscina

Aggiudicati i lavori per il polo turistico nel porto di Cagliari tra i moli Sanità e Sant'Agostino. Sará l'associazione temporanea di imprese Marina di Porto Rotondo a realizzare e gestire le nuove infrastrutture. L'investimento complessivo privato è di oltre 34 milioni di euro e prevede la completa riqualificazione e riconversione dell'ex stazione marittima, un nuovo sistema di approdo di yacht e imbarcazioni private lungo la Calata Sant'Agostino e la sistemazione dello spazio pubblico compreso tra i nuovi approdi e la calata di via Roma.

Il progetto prevede la totale ricostruzione del vecchio terminal passeggeri con servizi per la nautica da diporto, attività commerciali e di ristorazione con spazi all'aperto fronte mare e piscina. I piani superiori, invece, ospiteranno 36 camere, un'area benessere con palestra e spa, una piscina e terrazze panoramiche. L'intero edificio, nella nuova variante progettuale, sarà sormontato da una pensilina forata in vari punti per riprendere i disegni dei tappeti della tradizione locale e, con particolari accorgimenti architettonici, sarà ispirata alla forma di una vela sorretta da pali d'acciaio che richiamano gli alberi delle imbarcazioni.

Sul fronte della portualità turistica, il molo Sanità, lato di ponente, ospiterà 11 ormeggi per imbarcazioni tra 30 e 40 metri. Altri 15 punti, per navi da diporto dai 20 sino agli 80 metri, verranno sistemati lungo la Calata Sant'Agostino. Per quanto riguarda, infine, lo spazio pavimentato della Calata Azuni, è prevista la sostituzione della superficie asfaltata con una lastricata in pietra, in continuità con il resto della pavimentazione della passeggiata.

Per tutto lo spazio pubblico circostante, il progetto riconferma la razionalizzazione delle aree verdi e pedonali con percorsi pavimentati in pietra, in legno ed aree verdi. "Il nuovo waterfront - spiega Massimo Deiana, presidente Adsp del Mare di Sardegna - sarà dedicato a servizi di eccellenza ai passeggeri e allo staff di bordo, offrirà sicuramente tante opportunità lavorative per la comunità, in sinergia con il polo della cantieristica al porto canale".