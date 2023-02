Segue una bambina e la molesta, 50enne arrestato a Porto Torres

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Porto Torres per avere inseguito, attirato in una trappola e molestato una minore di 14 anni. Ma l'episodio non è isolato. Secondo i riscontri dei militari, guidati dal capitano Lorenzo Mochi, l'uomo avrebbe inseguito per strada la bambina, e con la scusa di giocare, l'avrebbe molestata. Un copione che il 50enne ha cercato di ripetere anche il giorno dopo, questa volta senza successo.

Secondo le indagini condotte dai carabinieri, l'uomo sarebbe stato protagonista di un altro episodio simile, poco più di un mese fa, durante il periodo natalizio. In questo caso il 50enne avrebbe invitato un'altra bambina a entrare nella propria abitazione con un pretesto, per poi molestarla e quindi assicurarsi il suo silenzio minacciando di picchiarla se avesse raccontato a qualcuno l'accaduto. In base a questi elementi il gip del Tribunale di Sassari ha disposto l'arresto dell'uomo che oggi stato accompagnato in carcere, a Bancali.