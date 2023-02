GdF: nel 2022 intercettati 400mila euro non dichiarati

Ottocento verifiche, 10 milioni di euro in transito controllati di 400mila euro intercettati mentre cercavano di passare illegalmente la frontiera. È il bilancio delle attività di controllo eseguite nel corso del 2022 dalla Guardia di Finanzia del Gruppo Olbia e della Compagnia di Alghero eni due aeroporti del nord Sardegna, in collaborazione con l'Agenzia demanio e monopoli. Le attività svolte hanno permesso di contestare 24 violazioni amministrative per lo più relative all'omessa dichiarazione valutaria.

L'azione di contrasto ai traffici illeciti negli scali aeroportuali si è svolta con la collaborazione delle componenti specialistiche del Corpo, in particolare con l'ausilio delle unità cinofile "cash dog", specializzate per la segnalazione e il ritrovamento del denaro contante al fine di rilevare quantità di denaro eccedenti la soglia consentita dalla legge.