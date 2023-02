Bus del Ctm in fiamme, momenti di paura a Cagliari

Un autobus del Ctm in fiamme in viale Buoncammino a Cagliari. La prontezza di riflessi del conducente ha evitato il peggio: si è accorto in tempo che dal vano motore usciva del fumo e ha fermato il mezzo facendo scendere tutti i passeggeri, circa una ventina, prima che le fiamme si potessero propagare all'interno del mezzo.

Non solo, l'autista si è assicurato che tutte le persone a bordo si fossero allontanate dal pullman. È successo intorno alle 16.50. Sul posto i Vigili del fuoco. La sala operativa del Comando, appena ricevuta la prima chiamata del conducente, ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento "4A" del porto di Cagliari. Gli operatori con un'autopompa hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area e la sede stradale.

L'incendio ha interessato il vano motore e ha danneggiato la carrozzeria del pullman.

La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico sino al termine delle operazioni. Sul posto presente anche la Polizia di Stato, che ha operato insieme alla squadra dei Vigili del fuoco per gestire la viabilità stradale.

Il mezzo nel giro di un'ora è stato trainato in deposito: in corso una prima valutazione dei danni. Dagli accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco, le probabili cause dell'incendio sembrano dovute a un problema elettrico dell'impianto motore. L'autobus, linea 8, è del 2010. Non c'è stata nessuna conseguenza per le persone, solo un po' di spavento. L'azienda, assicura il Ctm, effettuerà immediatamente tutte le verifiche necessarie. "Si tratta di un episodio isolato. Il mezzo su cui si è sviluppato il principio di incendio - spiega il Ctm in una nota - è in servizio dal 2010 ma fa parte dei bus in procinto di essere sostituiti dai nuovi arrivi già previsti nel 2023".