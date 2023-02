Cagliari sconfitto a Modena, è il primo stop per Ranieri

Prima sconfitta dell'era Ranieri: dopo due vittorie (più un'altra con Pisacane in panchina) e un pari, il Cagliari si ferma. Zero a due al Braglia di Modena. Un risultato che conferma la fragilità soprattutto caratteriale della squadra in trasferta. Una partita condizionata dal rosso di Rog a metà partita per quella che Ranieri ha definito nel dopo partita una "cantonata" dell'arbitro (il secondo giallo non c'era, ma il Var per regolamento non poteva intervenire, ndr).

Ma è anche vero che il Cagliari ci ha messo del suo. Primo, con la ammonizione dello stesso Rog a inizio partita. Secondo, regalando il rigore del vantaggio agli avversari. Terzo, non tirando quasi mai nello specchio della porta.

Emergono - e non è la prima volta - tutti i problemi e gli equivoci di una rosa costruita d'estate senza una linea precisa.

Il fatto che anche Ranieri riesca a fare poco la dice lunga. A complicare la situazione anche le tante assenze, soprattutto quella di Pavoletti, giocatore che da quando è a Cagliari è riuscito sempre in qualche modo a mascherare la pochezza di gioco della squadra capitalizzando cross e lanci lunghi. E di Nandez, infortunato proprio quando stava calandosi nel clima della B.

La gara con il Modena ha confermato quello che già si sapeva del Cagliari. Ranieri ha impostato una gara di lotta, pronto magari a sfruttare l'episodio favorevole. Ma la gara è girata dalla parte degli avversari quando Makoumbou ha inutilmente colpito in area Falcinelli che lo aveva anticipato. L'arbitro aveva dato punizione per il Cagliari. Ma il Var ha visto tutto. Rigore trasformato da Diaw. Era il 25', c'era il tempo per rifarsi. Ma il Cagliari ha mostrato i suoi limiti. Poi il patatrac.

L'intervento di Rog era sul pallone, ma l'arbitro ha visto il fallo del cagliaritano: rossoblù in dieci. Nel finale, con il Cagliari che non è riuscito a reagire, il raddoppio del Modena con Bonfanti. Che poi si è mangiato anche il 3 a 0.

Ranieri non soddisfatto dell'arbitro: "È giovane, si farà, ma ha sbagliato". E contento della squadra: "Io comunque devo giudicare i miei ragazzi e sono orgoglioso di loro, come ho detto ora nello spogliatoio: in difficoltà, in inferiorità numerica, contro una squadra ben organizzata, hanno dato tutto, fatto tutto quello che dovevano fare. E per me questo è importante".