Finanziaria: ecco le spese, dai Comuni ai pastori

di Marzia Piga

Non solo i grandi capitoli di spesa ed il nuovo stadio del Cagliari, con il piano di opere straordinarie per il capoluogo, nella Finanziaria regionale approvata ieri notte dall'Aula del Consiglio regionale. Tra le altre voci di rilievo destinate alle categorie produttive le misure sono per gli artigiani (il rifinanziamento di 15 milioni di euro), per il commercio (8 mln) e per il mondo agricolo con i 23 mln di compensazione sulla nuova Pac che contiene sia risorse per i pastori che sulle misure del benessere animale.

Ci sono poi 20 milioni di euro per le politiche attive del lavoro, per progetti e 8 mln per lo studio dello stato di salute degli edifici scolastici, oltre a 25 mln per lo spopolamento. Per gli enti locali, oltre al trasferimento delle risorse del fondo unico (553 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, di cui 484.705 milioni a favore dei comuni), gli interventi riguardano l'aumento delle indennità dei sindaci (15 mln) e il gettone dei consiglieri comunali.

A questi si aggiungono 9 milioni nel triennio affinché i Comuni possano adottare gli strumenti urbanistici adeguati al Piano paesaggistico regionale, Ppr, e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino unico regionale, Pai (l'adeguamento dei Puc consente una corretta pianificazione dello sviluppo dei territori).

Ammonta, invece, a due milioni e mezzo il finanziamento per i piani di protezione civile comunali. Sul fronte Lavori pubblici sono previsti 10 milioni di euro per l'efficientamento degli invasi. E ancora Ploaghe, Baunei, Barisardo e Dorgali potranno contare sulle risorse per la realizzazione di serbatoi di accumulo dell'acqua a uso potabile e l'adeguamento delle reti di distribuzione (sette milioni e mezzo nel triennio). Incrementate le risorse per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e altre opere minori (3 milioni e mezzo nel triennio) e la dotazione finanziaria per la viabilità provinciale e comunale (8 mln nel triennio).

SPORT E TURISMO - Capitolo particolare nella Manovra è quello che arriva dall'articolo sul Turismo, con i suoi correttivi e tabelle allegate. Nel testo trovano copertura i grandi eventi tra cui, per il 2023, la spesa di oltre 6 milioni di euro per promuovere la destinazione Sardegna grazie all'organizzazione della 37/a edizione dell'America's Cup Barcellona 2024, in occasione dell'evento programmato a Cagliari "America's Cup Word Series-Cagliari 2023". Spazio per il campionato del mondo di motocross di Riola Sardo (580mila euro), la Coppa del mondo in acque libere (400mila euro) e il campionato del mondo di Kite (150mila euro).

E ancora 150mila euro a favore della Lega Navale di Villasimius per l'organizzazione del Campionato internazionale di Vela-Monoscafo 'Swan Sardinia Challenge', 290mila all'associazione sportiva Moto Club Pro Sport per l'organizzazione del campionato mondiale Supermoto a Tramatza e 380mila per l'organizzazione del campionato del mondo di formula Kite, Sardinia Kiteboard Grand Slam. Ma sono negli emendamenti passati con le tabelle finali nella notte che contengono le spese più variegate.

Tra queste 700mila euro per un evento internazionale organizzato dalla Federazione internazionale di padel, 750mila per la realizzazione dell'evento Sardinia Dancesport World Festival e ancora 715mila per la realizzazione dell'evento Foiling Youth World Series. Spuntano anche altri 200mila euro alla fondazione Mont'e Prama per la pianificazione e l'istituzione dell'Ufficio di piano. E poi le micro spese, con contributi che vanno dai 20 ai 30mila euro, per i Candelieri di Ploaghe o per la corsa dell'anello di Osilo, per il concorso ippico città di Cagliari al campo Rossi o la Sagra delle ciliegie di Burcei.