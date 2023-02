Ferito in incidente a Cagliari, muore dopo tre settimane

È deceduto all'ospedale Brotzu, dove era ricoverato in gravissime condizioni, Nicola Columbu, il giovane di 19 anni che tre settimane fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale sull'asse mediano all'altezza di via Cadello. Columbu era a bordo di un'auto che, lo scorso 14 gennaio, si è schiantata contro un guard-rail. Il ragazzo era stato traportato in codice rosso all'ospedale Brotzu, in Rianimazione, in gravissime condizioni.