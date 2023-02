Egas: Bonus idrico 2023, 2 mln per famiglie più svantaggiate

Ha preso il via la campagna "Bonus Idrico Integrativo 2023". A partire dal primo febbraio e entro il 30 maggio prossimo chi vive in condizioni di particolare svantaggio economico ed è in possesso di un'utenza gestita da Abbanoa SpA può richiedere l'agevolazione messa a disposizione dell'Egas, l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, come sostegno al pagamento delle bollette dell'acqua.

Tale contributo - spiega una nota dell'Egas - è concesso anche a chi usufruisce del bonus sociale idrico previsto dall'Arera.

Per l'annualità 2023, la somma complessiva che l'Egas ha destinato al Bonus idrico integrativo è di due milioni di euro, ripartita tra i diversi Comuni gestiti da Abbanoa, in proporzione al numero degli abitanti e all'estensione del territorio. Questa importante misura è destinata a tutti i cittadini e le cittadine residenti nei comuni dove il servizio idrico integrato è gestito da Abbanoa e il cui Isee non sia maggiore di 20mila euro.

Nel dettaglio, esistono due linee di intervento: chi è in possesso di un Isee complessivo familiare inferiore a 9mila euro potrà ricevere un contributo di 25 euro per ogni componente del nucleo familiare, qualora il valore Isee familiare fosse compreso tra i 9mila e i 20mila euro il contributo sarà di 20 euro per ciascun componente della famiglia.

"E' una misura fondamentale - afferma il presidente dell'Egas Fabio Albieri - che ci consente di sostenere nel concreto famiglie che oggi vivono un momento di particolare fragilità economica e che non riescono ad arrivare alla fine del mese.

Anche con il sostegno diretto dei Comuni dell'isola ed una campagna di comunicazione dedicata vogliamo che tutti i cittadini e le cittadine che vivono questo disagio possano poter conoscere e usufruire del contributo messo a disposizione dall'Egas".