Donazione sangue, campagna di sensibilizzazione nelle scuole

(ANSA) - SASSARI, 02 FEB - Nuovo appuntamento al liceo Spano di Sassari con la campagna di sensibilizzazione per la donazione del sangue organizzata da Avis, Admo e Aou di Sassari nelle scuole del territorio. L'iniziativa, che fa parte del progetto "A scuola con l'Avis", ideato per informare e coinvolgere i giovani sul tema della donazione del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali ematopoietiche, è stata seguita da tanti studenti, 40 dei quali si sono prenotati per la raccolta di sangue in programma per il 6 febbraio.

"In Sardegna - ha ricordato Mirella Baccoli dell'Avis - abbiamo il triste primato di malati di talassemia e la carenza di sangue è una vera e propria emergenza". I talassemici sardi sono 1.500 e l'Isola è la regione del Mediterraneo con la più alta incidenza di portatori sani e di malati . Chi è affetto da questa patologia ha necessità di fare delle trasfusioni periodiche, mediamente ogni 15 giorni. In Sardegna c'è un fabbisogno di 110 mila unità di sangue ma si riesce a raccogliere solamente 80 mila sacche; occorre quindi richiederle ad altre regioni che hanno eccedenze.

"Raggiungere l'autosufficienza non è un'utopia e noi ci possiamo riuscire se collaboriamo tutti. Oggi si può nascere con la talassemia ma rispetto al passato ci sono delle opportunità terapeutiche che consentono al talassemico di avere una vita lunga e una qualità di vita buona, ma servono i donatori", ha spiegato Pietro Manca, direttore del Centro trasfusionale dell'Aou di Sassari. Per donare il sangue occorre avere 18 anni, un peso di almeno 50 kg e avere i valori dell'emoglobina normali.

La conferenza in classe ha affrontato anche il tema della donazione di cellule staminali. "Affinchè un paziente possa ricevere le cellule staminali è necessario trovare un donatore compatibile e la compatibilità è cosa molto rara", ha chiarito Viviana Cotza, dirigente medico del servizio trasfusionale e presidente dell'Admo. Ogni anno in Italia circa 1.400 bambini e 800 adolescenti hanno una diagnosi di tumore. I più frequenti in queste fasce di età sono i tumori del sangue: le leucemie e i linfomi. Tumori che possono essere superati grazie alla donazione del midollo osseo. (ANSA).