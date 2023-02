Università Cagliari, nasce nuova associazione studentesca

Edilizia e sicurezza, borse di studio, servizio mensa. Anche per affrontare questi problemi nasce una nuova associazione studentesca, Unicalaris. Obiettivo: diventare un punti di riferimento per gli iscritti all'Universitá di Cagliari.

"Abbiamo deciso di creare questa nuova realtà - spiega il coordinatore Matteo Pisu - Visto e considerato lo stato in cui versa l'ateneo e i disagi che le nostre colleghe e colleghi stanno vivendo". Tra i primi nodi da sciogliere quello delle borse di studio nei confronti degli idonei non beneficiari, "impossibilitati - spiega l'associazione - di conseguenza a potersi pagare l'affitto della propria stanza tornando - nei casi peggiori - nei paesi di origine, compromettendo quindi il proprio percorso formativo".

Disagi anche per i pasti: "Soltanto due delle tre mense più capienti sono in servizio- spiega l'associazione- questo da più di un anno a questa parte. La conseguenza di questo disagio è una serie di file lunghissime di studenti che di norma aspettano un'ora prima che gli venga servito il pasto, cosa inaccettabile se si considera il fatto che l'ente regionale detrae dalle borse di studio svariate centinaia di euro per un servizio che, allo stato attuale, è tutto fuorché adeguato".

Tema sicurezza: "Viviamo in un ateneo - spiega l'associazione - che dispone di un edilizia alquanto antiquata e pericolante: vedasi il complesso di Sa Duchessa o il palazzo delle Scienze".

Il programma: "Nasciamo per sopperire a queste mancanze, ma soprattutto per portare all'interno dell'ateneo cagliaritano una realtà che si occupi della vita universitaria a 360 gradi, non intesa come un mero esamificio, ma come un luogo di crescita formativa e umana, un luogo che garantisca a tutte e a tutti un futuro migliore, cercando quindi di creare un impatto positivo in questo territorio con spirito costruttivo, ma soprattutto con caparbietà".