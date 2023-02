Stadio Cagliari: verso accordo in maggioranza dopo strappo

Sono ore di continue trattative e limature in Consiglio regionale prima dell'avvio dell'ultima seduta utile per l'approvazione della Finanziaria, rimandata per la seconda volta e prevista per le 17.30. La maggioranza avrebbe trovato l'accordo sul testo dell'emendamento per lo stadio di Cagliari, che sarà presentato con la firma di tutti i capigruppo di centrodestra. Un testo in parte generico ma con qualche puntualizzazione, che metterebbe d'accordo tutti, in primis Fdi e il governatore Solinas. Ma le fibrillazioni sono dietro l'angolo e si attende un dibattito acceso in Aula.

Secondo il testo che ormai circola di chat in chat, le risorse in finanziaria saranno poche per il 2023, tre milioni di euro, e se serviranno altri fondi, precisa l'emendamento, dovranno essere reperiti con una delibera della Giunta regionale "utilizzando risorse statali o anticipazioni che provengono dai trasferimenti dell'accordo tra Stato e Regione del 2019". Una via di mezzo definita come "piano straordinario di interventi infrastrutturali", che ha dentro sia lo stadio che l'ospedale, senza precisa localizzazione ma con la specifica della "città di Cagliari" (non metropolitana), e l'elenco degli interventi che saranno finanziati con i 3 mln per il 2023, 15 nel 2024 e 32 nel 2025.

Al primo punto c'è "la realizzazione del nuovo stadio secondo standard previsti per le competizioni internazionali" ed "entro i termini per ospitare i campionati europei 2032", si specifica per tranquillizzare tutti gli interessati. Poi il generico "nuovo ospedale cittadino", un "nuovo polo di uffici regionali presso l'ex caserma Trieste-Stallaggio", e il "completamento del campus universitario di viale la Playa, anche mediante l'acquisizione delle aree vicine di Rfi", oltre al potenziamento delle strutture residenziali e di ristorazione a servizio del diritto allo studio universitario, lungo l'asse di via Trentino in continuità esistente a casa dello studente". Il punto è capire se le risorse ipotizzate (50 milioni in tre anni) riguardano solo lo stadio o tutti gli interventi descritti, nodo su cui l'opposizione darà battaglia.