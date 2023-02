Stadio Cagliari: Ranieri, non possiamo perdere questo treno

"Capisco tutte le problematiche che possono esserci per la costruzione di uno stadio. Mi auguro, però, che il presidente della Regione Solinas voglia essere l'artefice di un qualcosa che potrebbe essere costruito sotto la sua guida e ricordato in futuro". Così l'allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, interviene sulla questione del nuovo stadio che dovrebbe sorgere al posto del vecchio Sant'Elia, ancora da demolire. "Qualcosa che darebbe orgoglio all'isola e non solo - ha aggiunto Ranieri -. Non possiamo perdere questo treno e spero che si vada avanti nell'interesse di tutti".