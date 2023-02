Due dipendenti in nero su 12, ristorante chiuso a Carbonia

Due dipendenti su dodici in nero sono stati scoperti in un'attività di ristorazione a Carbonia- Questa mattina i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Cagliari, in collaborazione con i militari della locale stazione, hanno adottato un provvedimento di sospensione dell'attività. In sostanza lavorava in nero presso quell'esercizio il 16% del totale complessivo delle persone impiegate Sono state anche elevate sanzioni amministrative che ammontano complessivamente a 9700 euro.