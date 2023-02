Blitz antibracconaggio della Forestale, 3 denunce

Tre persone sono state denunciate dal Nucleo investigativo e dalle Stazioni dell'Ispettorato Forestale di Cagliari.al termine di un'operazione antibracconaggio condotta tra Gonnosfanadiga e Assemini.

Nel primo caso, il blitz riguarda un'indagine scaturita nel novembre scorso con l'arresto in flagranza di un pregiudicato, per il reato di ricettazione di armi da caccia e per l'abbattimento di un cervo sardo. Il Nucleo Investigativo dell'Ispettorato di Cagliari, in collaborazione con le Stazioni Forestali di Sanluri, Villacidro e Guspini, ha eseguito una serie di perquisizioni a carico di due soggetti ritenuti responsabili di bracconaggio con armi clandestine.

L'operazione ha portato al sequestro di oltre 300 trappole per uccellagione, di una tagliola e di diverse munizioni detenute illegalmente. Sono stati rinvenuti e sequestrati anche un trofeo di cervo e della carne congelata, che è stata sottoposta a verifiche per confermare che derivi dalla macellazione di un cervo. Per tali fatti sono stati denunciati due pregiudicati di Gonnosfanadiga.

Ad Assemini, in località Is Antiogus all'interno del Parco regionale di Gutturu Mannu, i Forestali della Stazione di Uta hanno intercettato una persona, che predisponeva dei lacci per uccellagione lungo un sentiero. L'uomoera in possesso di un tordo, di un merlo e di un pettirosso appena catturati, che sono stati sequestrati. Il sentiero è stato bonificato, col risultato del sequestro di 600 lacci per uccellagione. L'uomo, residente a Capoterra già noto per i precedenti specifici, è stato denunciato per l'attività di uccellagione con l'aggravate dell'esercizio in zona parco.