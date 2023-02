Aeroporto Oristano verso riapertura,ma solo Canadair e merci

"L'aeroporto di Fenosu deve riaprire entro l'estate: lo scalo può essere un punto di riferimento per i canadair e il traffico merci". Lo ha detto il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo parlando dell'ambizioso progetto, in stand-by da anni per le difficoltà di finanziamento, al tavolo riunito in Prefettura al quale hanno partecipato i vertici regionali e nazionali i dell'Enac, la direzione aeroportuale Sardegna, il responsabile di Aeronike Spa, la società di gestione dell'aeroporto di Fenosu (Sogeaor), i comandanti dei vigili del fuoco e del 7/o Reparto colo.

"La posizione baricentrica di Fenosu rispetto agli altri scali operativi in Sardegna - ha sottolineato Stelo - consente un notevole risparmio dei tempi di attivazione e di intervento dei mezzi di soccorso aereo, oltre a rappresentare una chance importante per le imprese sia locali sia del continente interessate ad incrementare il loro business nel territorio e con un enorme potenziale in termini di ricadute su sviluppo, indotto e occupazione".

"Ci sono ancora poche verifiche e qualche dettaglio operativo da affinare e probabilmente entro l'estate l'aeroporto potrà riaprire", hanno detto i tecnici dell'Enac e di Sogeaor in riferimento alle esigenze della Protezione civile, dei Canadair e dei mezzi di soccorso del 118.

"E' solo un primo passo ma è stato compiuto - ha chiarito il prefetto - Se vogliamo dare un futuro di vero sviluppo alla nostra provincia, occorre costruire forti alleanze fra tutti coloro che sono chiamati a governare il territorio per condividere obiettivi e strategie comuni. Invito tutti a cogliere la sfida e provare a risolvere i problemi contingenti, abbandonando i particolarismi e il piccolo cabotaggio".