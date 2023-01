Biotestamento, nell'Isola 3786 disposizioni anticipate

In Sardegna solo un abitante su 302 ha depositato le Dat, disposizioni anticipate di trattamento, a cinque anni dall'entrata in vigore della normativa sul testamento biologico. Una legge nata per poter esprimere, appunto anticipatamente, le proprie scelte in termini di trattamenti sanitari, per evitare che siano altri a dover decidere. Nell'isola le Dat depositate sono state finora 3.786.

Più basso il numero delle disposizioni già inserite nella banca dati: 2.668. Le cifre più alte nella provincia di Cagliari: le Dat sono state 1358. Al secondo posto la provincia di Sassari a quota 1.166. Nel Sulcis sono state 629, in provincia di Oristano 325, nel Nuorese 308.

"Solo lo 0,4% degli italiani (185.500) - spiega l'associazione Luca Coscioni dopo aver raccolto i dati delle adesioni - ha depositato le disposizioni anticipate di trattamento. Un vuoto determinato innanzitutto dalla mancanza di conoscenza dello strumento entrato in vigore esattamente cinque anni fa, il 31 gennaio del 2018".

L'associazione lancia una campagna informativa: un'iniziativa stampa e social che farà leva su un video narrato da Giobbe Covatta dal titolo "Il biotestamento spiegato agli adulti" e un contenuto animato realizzato da Simona Angioni e Giovanni di Modica con la direzione creativa di Avy Candeli, per illustrare l'importanza del testamento biologico e offrire tutte le informazioni per poterlo fare subito.