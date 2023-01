Avis: quasi 3mila screening gratuiti ai donatori di sangue

Sono quasi tremila gli screening sanitari gratuiti effettuati in sette mesi ai donatori di sangue grazie all'iniziativa "Un dono a chi dona", promossa dall'Avis provinciale di Sassari, in collaborazione con l'associazione Sardegna For You e con il sostengo della Fondazione di Sardegna.

I risultati della campagna di sensibilizzaione e di prevenzione medica sono stati illustrati oggi dal presidente dell'Avis provinciale, Antonio Dettori, insieme con Romina Carta e Andrea Tavernise, fondatori di Sardegna For You. "È stata un'occasione unica, per informare i cittadini sull'importanza della prevenzione, per la tutela e la salvaguardia della salute", commentano.

"Le attività svolte con il progetto hanno colto il duplice obiettivo di soddisfare un bisogno di salute e di garantire il principio di equità delle cure e hanno dimostrato l'importanza del 'fare rete' tra soggetti diversi, ottimizzando l'impiego delle risorse disponibili e valorizzando il lavoro delle singole realtà del territorio", afferma il presidente della Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu.

Da maggio 2022 e fino a dicembre scorso sono stati realizzati 2857 screening gratuiti. Per ogni tipologia di esame, gli specialisti hanno consegnato subito il referto, con indicato quanto riscontrato ed eventuali approfondimenti da fare in caso di esito positivo. Nello specifico, sono stati effettuati: 1058 screening tiroideo; 649 screening carotideo; 465 screening aorta addominale; 294 screening prostata; 356 screening reni e vescica e 35 ECG Elettrocardiogramma.