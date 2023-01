Cospito sarà trasferito da Sassari al carcere di Opera

L'anarchico Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41bis nel carcere di Bancali, a Sassari, è stato trasferito nel penitenziario di Opera a Milano. Lo ha deciso il Dap. "Sarà ricoverato nel padiglione del Servizio assistenza intensificata della struttura carceraria meneghina di Opera in considerazione del suo stato di salute", riferisce il suo avvocato Flavio Rossi Albertini. Cospito è in sciopero della fame da più di cento giorno per protestare contro il regime del carcere duro a cui è sottoposto. Al Sai sono destinati i detenuti affetti da gravi patologie. Ieri il medico di fiducia di Cospito, Angelica Milia, aveva sostenuto che il detenuto era a "rischio fibrillazione", in considerazione del suo calo ponderale, e ne aveva sollecitato il trasferimento.

CONTINUERA' LO SCIOPERO DELLA FAME - "Non accetterà somministrazioni di cibo e continuerà sicuramente lo sciopero della fame". E' quanto ribadisce l'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito, dopo il trasferimento dell'anarchico in sciopero della fame da oltre cento giorni, dal carcere di Sassari a quello di Opera e in particolare al Servizio di assistenza intensificata del carcere. "L'unica novità di questo trasferimento è che nella struttura di Opera hanno specialisti in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza", aggiunge Rossi Albertini.

LE SCADENZE - Il 12 febbraio e il 7 marzo: sono due le date da segnare sul calendario che decideranno il destino di Alfredo Cospito. La prima indica la scadenza del mese di tempo che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha per rispondere all'istanza di revoca del 41 bis presentata dal legale dell'anarchico abruzzese. Il 7 marzo, invece, i giudici della Cassazione dovranno decidere sul ricorso presentato sempre dalla difesa di Cospito contro la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma che ha confermato il regime del "carcere duro" per quattro anni.

Si muove dunque su due piani, quello politico-amministrativo e quello giudiziario, la strategia dell'avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini. L'istanza di revoca è sul tavolo del Guardasigilli dal 12 gennaio. Il 41bis era stato firmato il 4 maggio scorso dall'allora ministro Marta Cartabia su richiesta concorde della Direzione distrettuale antimafia di Torino e della Direzione nazionale antimafia, dopo che Cospito aveva fatto pervenire dal carcere "documenti di esortazione alla prosecuzione della lotta armata di matrice anarco-insurrezionalista".

Ora Nordio a suo volta non può decidere senza un parere dei magistrati competenti. E a questo proposito, nei giorni scorsi si è svolto un incontro alla Dna a cui hanno preso parte anche le autorità giudiziarie che si sono occupate di vicende relative all'anarchico. Nell'istanza presentata al ministro, l'avvocato di Cospito fa riferimento a "fatti nuovi" non "sottoposti alla cognizione del Tribunale di Sorveglianza di Roma", e in particolare le motivazioni di una sentenza con la quale la Corte d'Assise di Roma ha assolto dall'accusa di associazione con finalità di terrorismo tutti gli imputati appartenenti a un centro sociale di Roma, e con cui Cospito aveva avuto "confronti epistolari".

Dal momento che scopo del 41bis non è infliggere una punizione aggiuntiva ma fare in modo che il detenuto non possa impartire ordini all'esterno, l'assoluzione - nel ragionamento della difesa - suffragherebbe il fatto quelle comunicazioni non servivano manipolare una cellula esterna.

"Bisogna domandarci - ha osservato il Garante nazionale Mauro Palma - se per Cospito serve il 41 bis o se per esempio non può bastare una censura rispetto ad eventuali scritti o forme di comunicazione, credo che ci siano elementi per analizzare questo ulteriore passo". Quanto all'altra strada, quella del ricorso in Cassazione, i tempi sono più lunghi. La Suprema Corte aveva inizialmente fissato l'udienza al 20 aprile, per poi anticiparla al 7 marzo in ragione dello stato di salute di Cospito. Se i giudici accogliessero il ricorso, annullando l'ordinanza, sarebbe probabilmente necessaria una nuova decisione del tribunale di Sorveglianza.