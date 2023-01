Medico Cospito, rischia fibrillazione e va trasferito

"Alfredo ha valori di potassio molto bassi e ha perso un ulteriore chilo, ora pesa 73 kg.

Abbiamo aumentato la terapia per evitare aritmia e fibrillazione cardiaca che potrebbero essergli fatali. Va trasferito in una struttura adeguata". La cardiologa Angelica Milia, medico di fiducia di Alfredo Cospito, lancia un ulteriore allarme sulle condizioni di salute del detenuto in sciopero della fame da 102 giorni.