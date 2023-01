Auto fuori strada vicino a Simaxis, un 30enne in ospedale

Un'auto è finita fuori strada non lontano dall'ingresso di Simaxis: un uomo di circa 30 anni alla guida è finito in ospedale al San Martino.

L'incidente, per cause ancora da accertare, è avvenuto verso l'1 di questa notte al km 8.1 della strada Statale 388. Un'Alfa Romeo 159 è volata fuori strada andando a impattare contro un grosso cippo che segnala il percorso.

Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Oristano che giunta sul posto ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area.