Operazione antidroga in locali notturni Trexenta e Campidano

Quattro persone denunciate per detenzione di droga e armi da taglio, segnalazione di altre 6 per possesso di stupefacenti ad uso personale. Sequestrati 110 grammi di droga e 4 coltelli. Sono i risultati di un servizio che ha visto impegnati 42 carabinieri ha portato al controllo di 4 locali, tra la Trexenta e il Campidano con identificazione di tutti i presenti e verifica delle condizioni igienico sanitarie degli esercizi.

L'operazione è stata condotta dai militari delle stazioni di Guasila, Villamar e Furtei in collaborazione con il nucleo cinofili della Compagnia carabinieri di Cagliari, nel contesto di un servizio coordinato della compagnia di Sanluri per contrastare il consumo e lo spaccio di stupefacenti nei locali notturni. Il cane antidroga ha permesso durante le ispezioni nei bar di individuare i clienti che nascondevano dosi di stupefacenti nelle tasche. Per quattro di loro, tra cui anche il gestore di uno dei locali, il quantitativo scoperto (oltre cento grammi di marijuana complessivamente) è scattata la denuncia.

Nel corso delle perquisizioni una persona è stata denunciata per porto di oggetti atti ad offendere, in relazione al rinvenimento e al sequestro di 2 coltelli a serramanico un bisturi chirurgico e un cutter professionale.

Invece le segnalazioni amministrative alla Prefettura di Cagliari sono state elevate per sei clienti che nascondevano un grammo a testa circa tra marijuana, cocaina e hashish. Nel corso della notte sono stati fermati e controllati 18 veicoli e 32 persone.