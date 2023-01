Ventenne muore in uno scontro frontale

Un ragazzo di 20 anni è morto in uno scontro frontale fra due auto che si è verificato intorno alle 20 lungo la strada provinciale 15, che collega Sassari con Ittiri. Secondo una prima ricostruzione il giovane, di cui non sono state ancora rese note le generalità, si è scontrato con un'auto su cui viaggiavano due coniugi con il loro figlioletto di pochi mesi. I tre sono rimasti illesi, mentre per il ventenne lo schianto è stato fatale. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco di Sassari, i carabinieri della Compagnia di Alghero e un'ambulanza del 118.