Discariche abusive da 2mila mq in 2 campi nomadi a Carbonia

Anche rifiuti speciali, eternit, ferro, elettrodomestici, parti di motori, batterie e carcasse di auto, pneumatici e diverso materiale edile di risulta. È il materiale trovato dei carabinieri della compagnia di Carbonia, nei campi nomadi di via dell'ospedale e in località Caput Acquas.

Le aree poste sotto sequestro hanno una superficie complessiva di 2000 mq. Per tre persone è scattata la denuncia per "gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e realizzazione di discarica non autorizzata. Il blitz è scattato nell'ambito di un servizio di prevenzione e contrasto dei reati in materia ambientale e contro il degrado urbano a Carbonia.

Al termine degli accertamenti, successivamente alle comunicazioni di rito alla Procura della Repubblica di Cagliari per gli aspetti di carattere penale, sarà anche inviata una relazione riepilogativa al sindaco di Carbonia Pietro Morittu, nelle vesti di autorità sanitaria locale, per l'urgente emissione di ordinanze di bonifica.