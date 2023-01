Volotea lancia a Olbia 7 nuovi collegamenti e amplia flotta

Cinque nuove rotte in partenza dall'aeroporto Costa Smeralda Olbia per un totale di 7 nuovi collegamenti internazionali. E ampliamento della flotta che, durante il periodo estivo, passerà da 2 a 3 aeromobili. Previsto anche il ripristino del volo alla volta di Bari. Collegamenti tra Olbia e Roma Fiumicino in regime di continuità territoriale e senza alcuna compensazione economica, per tutto il periodo previsto dal bando della Regione. Sono le novità annunciate questa mattina dalla compagnia Volotea nel corso di una conferenza stampa nello scalo gallurese. Il vettore spagnolo aveva già comunicato nei giorni scorsi i nuovi voli per Madrid e Nizza.

I collegamenti internazionali riguardano Parigi Charles de Gaulle (due frequenze settimanali, ogni lunedì e giovedì a partire dal 29 maggio), Marsiglia (rotta esclusiva disponibile ogni martedì e venerdì a partire dal 26 maggio), Tolosa (dal 28 maggio, ogni giovedì e domenica), Bilbao (rotta esclusiva in partenza dal 27 maggio, ogni mercoledì e sabato) e Valencia (rotta esclusiva, ogni martedì e sabato in partenza dal 27 maggio). Un'offerta di 70.000 biglietti in vendita. Sale così a 28 il totale delle destinazioni Volotea raggiungibili dallo scalo olbiense, 14 in Italia e 14 all'estero. L'ampliamento della flotta, che passerà da 2 a 3 aeromobili, consentirà la creazione di nuove opportunità d'impiego per un totale di 90 posti di lavoro diretti, più quelli indiretti.

"Non è nei nostri programmi abbandonare l'Isola. Al contrario - spiega Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - Un'ulteriore riprova della particolare vicinanza di Volotea alle esigenze di viaggio dei sardi si concretizza con la volontà a operare, per tutto il periodo previsto dal bando e senza alcuna compensazione economica, i collegamenti in regime di continuità tra Olbia e Roma Fiumicino. I voli tra la Costa Smeralda e la capitale verranno operati come da calendario fino ad ottobre 2024. Ci auguriamo di annunciare altre importanti novità presso la nostra base di Olbia".

Soddisfatto Silvio Pippobello, ad di Geasar, la società di gestione del Costa Smeralda. "L'espansione del portafoglio di destinazioni internazionali di Volotea è pienamente coerente con la nostra strategia di sviluppo, che - ribadisce - punta al consolidamento di Olbia come aeroporto principale dell'Isola per i flussi extra-domestici al fine di incrementare il traffico nella bassa stagione".