Strade: lavori pavimentazione su 131 tra Sanluri e Sardara

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GEN - Proseguono gli interventi avviati dall'Anas per il risanamento della pavimentazione stradale su un tratto di 12 chilometri della Statale 131 "Carlo Felice", nella carreggiata in direzione Sassari, tra Sanluri e Sardara.

Per consentire la prosecuzione dei lavori, il cantiere verrà esteso di circa 2 km, comportando la chiusura dello svincolo della Statale 293 al km 42, di ingresso alla Statale 131.

Il provvedimento - spiega l'Anas in una nota - fa parte della prima fase degli interventi che riguarda il tratto compreso tra il km 40 e il km 45 (all'altezza dello svincolo per Sanluri-San Gavino-Guspini) dove il traffico subirà un restringimento. Il flusso veicolare in direzione Nord sarà deviato lungo la carreggiata in direzione Cagliari, predisposta a doppio senso di circolazione. Gli interventi, che fanno parte del piano di Anas per l'ammodernamento della "Carlo Felice", hanno un valore di 4,6 milioni di euro. Riguardano il risanamento profondo del corpo stradale e il conseguente rifacimento della pavimentazione e della segnaletica. La conclusione è prevista entro marzo 2023.

(ANSA).