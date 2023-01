Rifiuti: 10mila tonnellate pneumatici raccolti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GEN - Oltre 10mila tonnellate di Pfu, pneumatici fuori uso, raccolte e recuperate in Sardegna nel 2022 da Ecopneus. Potrebbero essere riutilizzati per realizzare 258 km di asfalti in gomma riciclata.

Secondo i dati forniti dalla società che svolge questo servizio la Sardegna è la nona regione in Italia per quantità di PFU generati e raccolti nel 2022, cifre legate al numero di abitanti e veicoli circolanti.

In Sardegna Ecopneus ha esaudito 2.242 richieste di prelievo di PFU arrivate da più di 600 gommisti, stazioni di servizio e autofficine.

Andando nel dettaglio provinciale, Ecopneus ha raccolto 2.950 tonnellate nella provincia di Cagliari, 2.444 tonnellate nella provincia di Sassari, 2.106 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso nella Provincia del Sud Sardegna, 1.876 tonnellate nella provincia di Nuoro, ed infine 784 tonnellate nella provincia di Oristano.

"Anche nel 2023 - spiega il direttore generale di Ecopneus Federico Dossena - ci impegneremo ad accompagnare le aziende in questo processo, stimolando lo studio di nuove applicazioni della gomma riciclata e cogliendo tutte le opportunità che la ripresa economica potrà offrire lavorando con etica e trasparenza al servizio del Paese e dell'ambiente". (ANSA).