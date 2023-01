Gdf: il comandante generale Zafarana a Sassari

Il comandante generale della Guardia di Finanza, generale di corpo d'armata Giuseppe Zafarana, ha fatto visita al comando provinciale di Sassari. Accompagnato dal comandante interregionale dell'Italia centrale, generale di corpo d'armata Bruno Buratti, e dal comandante regionale Sardegna, generale di brigata Claudio Bolognese, è stato accolto alla caserma "Finanziere Giovanni Gavino Tolis", dal col. Stefano G. S. Rebechesu, comandante provinciale di Sassari.

Dopo gli onori militari, il comandante generale ha salutato una rappresentanza di personale in servizio nei reparti della provincia sassarese e alcuni componenti dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia delle Sezioni di Sassari, Alghero, Thiesi, Olbia e La Maddalena, manifestando gratitudine "per la dedizione profusa dalle Fiamme Gialle a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria in tutti i segmenti della missione istituzionale".

Nel corso dell'evento, l'alto ufficiale si è intrattenuto con le pattuglie impegnate in alcune recenti indagini ed operazioni di servizio che hanno visto i finanzieri della provincia di Sassari raggiungere significativi risultati. A seguire, il comandante provinciale ha illustrato gli aspetti operativi, logistici e inerenti alla gestione del personale, descrivendo le principali attività dei reparti. Il comandante generale ha, infine, incontrato il prefetto di Sassari, Paola Dessì, il procuratore della Repubblica del Tribunale di Sassari, Gianni Caria, e i vertici provinciali delle forze dell'ordine.