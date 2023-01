Aerei: caso Alghero, Ue boccia procedura negoziata sui voli

L'Unione Europea è contraria alla procedura negoziata messa in atto dalla Regione Sardegna, in accordo con l'Enac e il ministero dei Trasporti, dopo la gara per i voli agevolati in continuità territoriale andata deserta sulle rotte di Alghero e chiede di rifare una nuova gara. La novità clamorosa è stata riferita dall'assessore dei Trasporti Antonio Moro in apertura del suo intervento nell'Aula del Consiglio regionale, che ha dedicato i lavori al tema del diritto alla mobilità dei sardi, nel giorno in cui ad Alghero è scattata la mobilitazione di un intero territorio per salvare e rilanciare l'attività dello scalo Riviera del Corallo e assicurare il lavoro dei suoi dipendenti.

La doccia fredda dell'Ue arriva alla scadenza del termine per l'iscrizione delle compagnie sulla piattaforma telematica SardegnaCat, mentre le offerte dovranno essere presentate entro il 31 gennaio. La Regione andrà comunque avanti nonostante la contrarietà dell'Unione europea. "L'urgenza per i voli diretti da Alghero a Roma e Milano addotta dalle autorità italiane come giustificazione per il ricorso alla procedura negoziata è discutibile, tenuto conto dei voli esistenti da Alghero verso l'Italia continentale e dei voli per Roma da altri aeroporti della Sardegna", ha detto ieri Maria De Las Flores Diaz Pulido, direttore generale per i trasporti aerei della DG mobilità dell'Ue, durante una riunione in video conferenza con la Regione, l'Enac e il Mite.

"La direzione generale trasporti dell'Europa invoca una nuova gara con nuovi termini, altri importi a compensazione e con tutte le procedure connesse che, di fatto, decreterebbero la fine della continuità territoriale per mezza Sardegna", ha chiarito l'assessore Moro -Tempi troppo lunghi che non consentirebbero ad Alghero di avere i voli in continuità prima della prossima estate e posizione irricevibile da parte della Regione che non si fermerà e proseguirà con la procedura".

La cosiddetta procedura negoziata - ha precisato Moro - è prevista dalla normativa italiana e risponde ai principi comunitari che sovrintendono agli affidamenti pubblici dei servizi, si pone quale naturale prosecuzione amministrativa, conseguente e rispondente ai principi di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione". Una posizione largamente condivisa con il ministero dei Trasporti e dall'Enac - ha ribadito l'esponente della giunta - che nella nota in cui ha condiviso il percorso della procedura negoziata, "ha fatto esplicito riferimento al principio di insularità, sancito nell'articolo 119 della costituzione, insieme agli altri articoli della Carta costituzionale e all'articolo 174 del trattato dell'Unione Europea che, come è noto, rappresentano i pilastri su cui poggia il diritto dei sardi alla continuità territoriale".

Moro ha sottolineato le "difficoltà nel rapporto con le varie direzioni generali dell'Ue" e ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento del governo nelle battaglie ai tavoli europei. "Sono convinto che il confronto con Bruxelles non possa prescindere dall'indispensabile sostegno del governo italiano - ha concluso l'assessore sardista - chiamato a difendere insieme ai sardi, l'irrinunciabile diritto dei cittadini della Sardegna alla mobilità e alla continuità territoriale".

SI RISCHIA PROCEDURA DI INFRAZIONE - Rischia l'apertura di un procedimento di infrazione la procedura negoziata per l'individuazione delle compagnie che operino dallo scalo di Alghero per la continuità territoriale avviata dalla Regione Sardegna dopo la gara andata deserta. È quanto emerge nell'ordine del giorno approvato in Consiglio regionale. "La Commissione europea - si legge nel documento - ha manifestato espressamente il proprio dissenso, in quanto la gara non è contemplata dal Reg. CE 1008/2008, che costituisce legge speciale per il settore aereo, paventando, nel caso di aggiudicazione con tale procedura, un aiuto di stato illegittimo con conseguente recupero delle somme erogate al vettore". La commissione, riporta il documento, ha invitato la Regione "a procedere con una nuova gara pubblica aperta per affidare i servizi relativi alle rotte in questione, previa pubblicazione degli avvisi di gara sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di gara".

PASSA ODG MA PARTE DELL'OPPOSIZIONE SI SFILA - Nessun ordine del giorno unitario ma un documento approvato con l'astensione dei gruppi del M5s e dei Progressisti e nessun voto contrario. È l'esito del dibattito di questa mattina sulla continuità territoriale e sul caso Alghero nell'Aula del Consiglio regionale. I due gruppi di opposizione hanno deciso di non votare perché, spiegano, "pur sostenendo la battaglia non possiamo vidimare l'azione di questi quattro anni della maggioranza che ci ha portato a questa situazione".

Nello specifico del caso Alghero e del rischio che la procedura negoziata sia cassata dall'Ue, il documento impegna il governatore e la Giunta regionale a difendere in sede europea, congiuntamente con il Governo e con i ministeri competenti degli Affari europei, degli Esteri e delle Infrastrutture, la procedura negoziata intrapresa per l'affidamento delle rotte per Roma e per Milano in regime di continuità territoriale. Non solo: "affinché il principio di insularità sia guida nella attuazione delle norme e procedure in materia di mobilità, accessibilità e in particolare del trasporto aereo - viene specificato - si chiede di agire presso il Governo nazionale affinché adotti i provvedimenti d'emergenza necessari per garantire i collegamenti da e per Alghero in continuità territoriale su Roma e Milano qualora la procedura negoziale dovesse risultare infruttuosa".

Quanto al tema complessivo della continuità, l'ordine del giorno approvato impegna la Regione a "ridisegnare, nelle more, il sistema dei collegamenti aerei da e per la Sardegna anche utilizzando gli orientamenti comunitari che consentano il finanziamento pubblico di aeroporti e compagnie aeree allorché siano coerenti con il principio dell'operatore in economia di mercato". Sollecitata infine "una mobilitazione generale che coinvolga le istituzioni nazionali, tutte le forze politiche, il mondo delle imprese e del lavoro, affinché venga garantito il ruolo strategico dell'aeroporto di Alghero nonché il fondamentale diritto alla mobilità dei sardi".