Otto furti in 5 anni in casa di anziani, preso ladro seriale

Faceva finta di essere dipendente del servizio idrico regionale per entrare nelle case degli anziani, poi rubava soldi e gioielli. E lo faceva spesso: il trucco, secondo la Polizia, era stato messo in pratica otto volte in 5 anni, dal 2017 al 2022. Un anno fa aveva il colpo con il bottino più ingente: oltre 70 mila euro, tutti i risparmi di una novantenne. Ora la Squadra mobile della questura di Cagliari lo ha arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del tribunale: si tratta di un disoccupato di 58 anni. Vittime preferite, gli anziani, soprattutto donne ultra ottantenni.

La tattica era sempre la stessa: diceva che doveva restituire del denaro pagato con una bolletta, il cui importo però era superiore al consumo reale di acqua. L'uomo si faceva cambiare una banconota per poter saldare i conti oppure chiedeva di aprire tutti i rubinetti della casa, per verificare il corretto funzionamento del contatore. Poi, approfittando di un momento di distrazione dell'anziano, riusciva a trovare soldi e gioielli, in genere custoditi nei cassetti o negli armadi. Le indagini sono iniziate dopo il furto da oltre 70mila euro. Gli investigatori hanno ricostruito i vari episodi riprendendo in mano e studiando decine di fascicoli, alla ricerca dei casi che presentavano le stesse particolarità.

Il sospettato è stato identificato grazie a numerose telecamere presenti vicino alle abitazioni nelle quali sono stati consumati i furti. La Polizia scientifica è poi risalita alla fisionomia dell'uomo attraverso l'analisi delle immagini acqusite e alla misurazione dei suoi tratti somatici avvalendosi dei fotogrammi. Sequestrati nell'abitazione del 58enne oltre 28 mila euro in contanti, diversi oggetti in oro e numerose custodie per gioielli vuote. Sono stati sottoposti a sequestro preventivo anche una moto e un'autovettura acquistati dall'uomo subito dopo il colpo da 70 mila euro. Durante gli otto furti oggetto di indagine sono stati sottratti complessivamente oltre 73 mila euro e gioielli per un valore di circa 10 mila euro.