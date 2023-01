Portovesme srl: "vertenza non conclusa, ora atti concreti"

Nuova assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Portovesme srl per illustrare gli esiti della riunione di ieri con Regione e azienda che ha deciso di far slittare l'eventuale apertura della Cgi a fine febbraio, in attesa che si concretizzino le interlocuzioni sui costi per l'energia. I sindacati attendono ora "atti concreti affinché si possa arrivare a una rapida soluzione" e sollecitano "la sottoscrizione di un Memorandum con tutti gli attori per delineare tempi e modalità di questa transizione", ma non abbassano la guardia: la mobilitazione resta in piedi sino alla conclusione della vertenza.

"Quanto emerso dall'incontro con il presidente della Regione segna un significativo passo avanti nella vertenza relativa alla Portovesme srl - hanno detto Emanuele Madeddu (Filctem-Cgil), VIncenzo Lai (Femca Cisl) e Pierluigi Loi (Femca Cisl), insieme con le Rsu - E' anche una svolta da quando a occuparsi direttamente della questione è stata la presidenza della Giunta che si è fatta portavoce con il Ministero competente della vertenza Sulcis. Positiva anche l'apertura dell'azienda che ha recepito positivamente quanto esposto e ha deciso di congelare ogni condizione peggiorativa rispetto ad oggi sino al 28 febbraio, in attesa di evidenze certe che la possano mettere in condizione di mantenere gli impregni presi, ossia rimettere in marcia tutti i reparti sino all'avvio del processo di transizione che porterà poi alla realizzazione degli impianti utili alle nuove produzioni".

Nel frattempo, però, ad essere preoccupati per il proprio futuro occupazionale ci sono anche i circa 700 operai delle ditte d'appalto. L'assemblea dei metalmeccanici è stata convocata da Fiom, Fsm e Uilm per il 25 gennaio dalle 8 sempre nello stabilimento della Portovesme srl.